Володин сообщил о 97 модельных законах и правовых актах, принятых ПА ОДКБ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) за время существования разработала и приняла 97 модельных законов и других правовых актов, направленных на гармонизацию законодательства стран - участниц организации, сообщил глава Госдумы РФ, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин на заседании совета ассамблеи в понедельник в Бишкеке.

"За прошедшее время принято 97 модельных законов, правовых актов и рекомендаций. Это большой труд, если учесть, что мы с вами решаем вопрос на принципах консенсуса. У нас решения принимаются со стопроцентной поддержкой, а не обычным большинством", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что формирование правого поля - первостепенная задача ассамблеи в рамках парламентского измерения. "Решению этого вопроса, безусловно, предшествует встреча глав государств, выработка решений, и дальше уже мы с вами делаем со своей стороны все, чтобы законодательно была обеспечена организация договоренностей", - добавил Володин.

По его словам, парламентариям необходимо делать все для того, чтобы эффективно формировать законодательное поле ОДКБ. "Хочется, с одной стороны, поблагодарить наших коллег, кто занимается конкретной работой в рамках комиссий, с другой стороны, предложить искать все новые формы для того, чтобы мы могли более эффективно вырабатывать предложения, которые затем уже станут основой и принимаемых правовых актов, и предложений (...) в рамках гармонизации законодательства", - подчеркнул Володин.