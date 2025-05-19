Генсек ОДКБ заявил об осторожном оптимизме в связи с диалогом России и Штатов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Диалог РФ и США вызывает осторожный оптимизм, важен сам факт контактов сторон, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов.

"Идет политико-дипломатический диалог России и Соединенных Штатов Америки, который вызывает осторожный оптимизм. Важен сам факт контактов российских и американских представителей с точки зрения нормализации военно-политической обстановки в мире", - сказал Тасмагамбетов на заседании Совета парламентской ассамблеи ОДКБ в Бишкеке в понедельник.

Он отметил, что эффект российско-американского диалога окажет "самое непосредственное влияние на мировые процессы, поможет снижению напряженности в различных регионах Евразии, в том числе и в зоне ответственности ОДКБ".