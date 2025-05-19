"Рособоронэкспорт" впервые за шесть лет примет участие в оружейной выставке в Малайзии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" впервые за шесть лет организует объединенную российскую экспозицию на Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2025 в Малайзии, сообщила компания.

"Рособоронэкспорт" на LIMA 2025 представит вооружение и военную технику для всех силовых структур страны. Большинство образцов прошли суровые испытания в реальных боевых условиях и были доработаны с учетом этого опыта", - сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

Там отметили, что основная составляющая выставки - авиационная техника, "Рособоронэкспорт" презентует российский истребитель 5 поколения Су-57Э.

"Посетители выставки и потенциальные партнеры "Рособоронэкспорта" также увидят сверхманевренные истребители Су-35C и Су-30СМ во время выступлений пилотажной группы "Русские витязи", - сообщила компания.

По словам главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, чьи слова приведены в сообщении, у РФ и Малайзии есть объективные перспективы для развития ВТС.

"Вооруженные силы страны продолжают эксплуатировать поставленную ранее российскую продукцию военного назначения, включая самолеты, вертолеты, технику Сухопутных войск, средства ПВО. Истребители Су-30МКМ составляют основу Королевских ВВС и проходят техническое обслуживание на совместном российско-малайзийском предприятии Aerospace Technology System Corporation на территории страны. Это - яркий пример технологического сотрудничества, которое мы готовы всесторонне развивать", - сказал Михеев.

Компания сообщила, что на выставке также покажут российские средства противовоздушной обороны, в том числе комплексы малой дальности и ближнего действия "Панцирь-С1М" и "Панцирь-СМД-Е".

По данным пресс-службы, в ходе LIMA 2025 делегация "Рособоронэкспорта" обсудит представителями министерств обороны и других силовых ведомств, а также государственными и частными предприятиями Малайзии и стран региона возможности взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Выставка пройдет с 20 по 24 мая на малайзийском острове Лангкави.