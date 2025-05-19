Суд продлил процедуру банкротства Виталия Черномырдина до конца октября

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы продлил процедуру банкротства бизнесмена Виталия Черномырдина, сына политика Виктора Черномырдина, занимавшего пост премьер-министра России в 1993-1998 годах, на шесть месяцев.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, суд обязал финансового управляющего Александра Цуканова в срок до 28 октября представить в суд отчет о ходе процедуры банкротства, а в случае завершения расчетов с кредиторами – ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника с приложением копий документов, подтверждающих "продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов".

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы в декабре 2017 года признал обоснованными требования Газпромбанка на 1,1 млрд рублей и "Северстали" на 0,5 млрд рублей к Виталию Черномырдину.

В апреле 2018 года Виталий Черномырдин по заявлению ВТБ был признан Арбитражным судом Москвы банкротом. 13 сентября 2018 года суд по ходатайству финансового управляющего временно ограничил его право на выезд за пределы России "до даты вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве".

ПАО "Северсталь" в конце декабря 2020 года отказалось от других своих финансовых претензий к Виталию Черномырдину, сумма которых составляет 18,23 млрд рублей.

Соответствующее ходатайство "Северстали" поступило в Арбитражный суд города Москвы 15 декабря 2020 года. Из 18,23 млрд руб. долга, от взыскания которого отказалась "Северсталь", 13,01 млрд руб., согласно определению суда, приходилось на основной долг, а 5,21 млрд руб. – на неустойку. 24 декабря того же года суд решил принять отказ компании от ее требований и исключить их из реестра кредиторов Черномырдина-младшего.

Виталий Черномырдин являлся в разное время совладельцем ряда компаний, среди которых "Стройтрансгаз". По состоянию на 2002 год бизнесмен был владельцем 4,3% акций компании.