Более 3 тыс. уголовных дел возбуждено по фактам атак ВСУ по российским регионам

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о трех тысячах уголовных дел, возбужденных Следственным комитетом по факту обстрелов ВСУ российских регионов.

"Наибольшее количество атак отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе. К настоящему времени по данным фактам Следственным комитетом возбуждено более трех тысяч уголовных дел", - сказал он на Хlll Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, в результате обстрелов российской территории установлена гибель 621 мирного жителя, из которых 38 детей. Не менее 3 217 лиц получили ранения различной степени тяжести, в том числе 249 несовершеннолетних.

Бастрыкин отметил, что завершено расследование 432 уголовных дел, по которым уже состоялись 408 приговоров в отношении 547 украинских военнослужащих и наемников.

"Им назначено наказание в виде лишения свободы сроками от 8,5 до 29 лет, а 62 осужденным - пожизненное лишение свободы", - сказал Бастрыкин.

Он отметил, что удары по российским территориям натовскими баллистическими ракетами "демонстрируют истинные намерения по эскалации конфликта".

"Такие действия киевского режима никак не смогут повлиять на ход боевых операций, но приводят к разрушениям гражданской инфраструктуры - железнодорожных путей, нефтехранилищ, опор линий электропередач, подстанций и гибели мирных жителей нашей стран", - сказал глава СКР.