Путин создал рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин образовал межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи; ее возглавит первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Соответствующее распоряжение президента опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, руководителем рабочей группы назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, его заместителями станут помощник президента РФ Андрей Фурсенко и зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.