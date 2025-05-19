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Путин создал рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин образовал межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи; ее возглавит первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Соответствующее распоряжение президента опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, руководителем рабочей группы назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, его заместителями станут помощник президента РФ Андрей Фурсенко и зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Владимир Путин Сергей Кириенко
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