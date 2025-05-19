Между РФ и США действует "красная линия" для переговоров по самым чувствительным вопросам

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Между Россией и США существует защищенная так называемая "красная линия", которая позволяет проводить переговоры по самым чувствительным вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент, где бы он ни находился, он обладает всей инфраструктурой связи - и связи открытой, и связи закрытой, предназначенной для конфиденциальных переговоров, в том числе и межгосударственных. Как вы знаете, между Россией и США существует так называемая "красная линия" - это защищенная линия, которая позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого он разместил у себя в Телеграм-канале.

Так Песков прокомментировал то, что разговор с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин вел из новой музыкальной школы федеральной территории "Сириус", а не как это принято, из рабочего кабинета в Кремле.

Он заметил, что рабочий график президента России идет, и в понедельник он занимается вопросами "Сириуса". "Сегодня попечительский совет "Сириуса". И это совпало по времени с назначенной датой и временем телефонного разговора, поэтому, собственно, он прямо из этого здания новой музыкальной школы и проводит разговор", - пояснил пресс-секретарь президента.



