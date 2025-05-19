Путин проводит встречу с учащимися и педагогами музыкальной школы "Сириус"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в ходе посещения музыкальной школы "Сириус" проводит встречу с учащимися и педагогами образовательного учреждения, а также лауреатами конкурса "Созвездие", сообщил Кремль.

Средняя специальная музыкальная школа "Сириус" для учеников с 1-го по 11-й класс начала работу 1 сентября 2024 года. Она стала 12-й в числе средних специальных музыкальных школ, которые дают выпускникам одновременно музыкальное и среднее образование. По окончании обучения выпускники могут поступать в высшие музыкальные учебные заведения страны.

В корпусе, возведенном на первой береговой линии, более 60 учебных и музыкальных классов, а также гримерные комнаты, фонотека, студия звукозаписи и концертный зал. Одновременно здесь могут обучаться до 250 молодых музыкантов. Обучение ведется по трем профильным направлениям: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты.