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Российский эксперт не исключил, что Трамп готов постепенно сворачивать военную помощь Киеву

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, возможно, близко подошел к принятию решения о постепенном снижении военной помощи и предоставления разведывательных данных США Украине, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

"Вполне возможно, что Соединенные Штаты уже готовы постепенно сворачивать военную помощь и предоставление разведданных Киеву. Очевидно, что этот процесс не всегда можно проследить, взвесить на аптекарских весах, но данный момент, по сути, самый главный", - сказал Васильев в понедельник "Интерфаксу".

Во всяком случае, такой подход представляется логичным исходя из того, что говорит Трамп по деэскалации украинского конфликта, считает американист.

"Вполне вероятно, что американцы могут оказать определенное давление на Киев", - сказал Васильев.

Владимир Васильев Дональд Трамп США
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