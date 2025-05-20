Спутниковая система связи компании "Бюро 1440" войдет в нацпроект по космосу

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что спутниковая система российской частной компании "Бюро 1440", а также проекты атомной энергетики войдут в нацпроект по космосу.

"Мы дадим свой ответ Starlink нашим проектом "Рассвет" "Бюро 1440", у нас также появится низкоорбитальная широкополосная связь", - сказал Баканов, чьи слова приведены в сообщении правительства РФ.

Он заявил, что точность системы ГЛОНАСС для управления беспилотниками повысится до 2,5 метров.

Глава "Роскосмоса" сообщил, что в нацпроект по космосу включат проекты по атомной энергетике и фундаментальным исследованиям. Он отметил, что научная часть подразумевает реализацию исследования дальнего космоса с помощью астрофизической обсерватории "Спектр-УФ", которая придет на смену работающей в космосе станции "Спектр-РГ".

Ранее во вторник прошла стратегическая сессия с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным о развитии космической отрасли.

"На стратсессии в правительстве в целом поддержали нацпроект", - сказал Баканов.