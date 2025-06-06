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Мантуров сообщил о планах покрыть всю территорию РФ спутниковой связью к 2030 г.

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Увеличение спутниковой группировки позволит покрыть стабильными каналами связи к 2030 году всю территорию России, включая Арктику, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Продолжим увеличивать число аппаратов связи на околоземной, геостационарной и высокоэллиптической орбитах. Тем самым рассчитываем к 2030 году покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны, включая Арктику", - сказал Мантуров в пятницу на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он заявил, что для реализации данных задач обязательным условием является вовлечение в производство космических аппаратов предприятий частного бизнеса.

"Отдельное внимание уделим развитию системы ГЛОНАСС. Мы должны, во-первых, поддерживать штатный состав спутников - а это 24 космических аппарата, а во-вторых, нацелены на трехкратное повышение точности их позиционирования, что необходимо, в том числе, для развития рынка беспилотников, а также на обеспечение помехоустойчивости навигации", - сообщил Мантуров.

Первый вице-премьер также заявил, что параллельно с работой на Международной космической станции, РФ должна к 2030 году обеспечить плановый переход к Российской орбитальной станции.

"Она станет первой в мире платформой-дроном, оснащенной роботами для своего обслуживания. Это запатентованное решение Российской Федерации. Апробация технологии позволит применить для нашей лунной программы такой формат", - сказал он.

"Мы прошли все необходимые согласования, предлагаем сегодня утвердить нацпроект и начать его реализацию", - заявил Мантуров.

В свою очередь гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, выступая на стратегической сессии, сообщил, что паспорт национального проекта по космосу "полностью сверстан".

"По орбитальной группировке, по ракетам, по космодромам, совместно с созаказчиком в лице Минобороны, здесь у нас вопросов никаких не осталось", - заявил он.

Денис Мантуров ГЛОНАСС
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