В Чечне, Ингушетии и Дагестане отмечается наименьшее потребление алкоголя среди регионов РФ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Среди регионов России, в которых отмечается наименьшее потребление алкоголя, - Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, сообщили в пресс-службе ЦНИИОИЗ (Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения) Минздрава России.

"Регионы с наименьшим потреблением алкогольной продукции на душу населения в марте 2025 г.: Чеченская Республика (0,13 л), Республика Ингушетия (0,63 л), Республика Дагестан (0,81 л), Карачаево-Черкесская Республика (2,63 л), Кабардино-Балкарская Республика (2,84 л)", - говорится в сообщении пресс-службы в среду.

Среди регионов с наибольшим потреблением алкоголя на душу населения (в марте текущего года): Ненецкий автономный округ (18,55 л), Еврейская автономная область (14,56 л), Кировская область (14,28 л), Республика Карелия (13,49 л), Пензенская область (13,11 л), сообщили в институте.

Потребление алкоголя на душу населения (в литрах этанола) в России повысилось с 8,21 л в марте 2024 года до 8,41 л в марте 2025 года. Это соответствует росту значения показателя на 2,4%. При этом в марте текущего года значение показателя относительно февраля 2025 года увеличилось на 0,2% с 8,39 л до 8,41 л.

Годовые значения показателя потребления алкоголя с 2019 года демонстрируют тенденцию к снижению - в 2019 г. и 2020 г. значение показателя составило 9,06 л, в 2021 г. - 8,82 л (снижение на 2,7% год к году), в 2022 г. - 8,62 л (снижение на 2,3% год к году), в 2023 г. - 8,49 л (снижение на 1,5% год к году), в 2024 г. - 8,38 л (снижение на 1,3% год к году).

Ранее со ссылкой на презентацию министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко сообщалось, что к 2030 году планируется, что потребление алкоголя на душу населения составит 7,8 литра.