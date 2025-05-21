Патрушев отметил роль ТОФ в сдерживании угроз в АТР

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Тихоокеанский флот (ТОФ) решает задачи по сдерживанию военных угроз нацбезопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Укрепляя свою боевую мощь и постоянно совершенствуя мастерство, Тихоокеанский флот продолжает решать важнейшие задачи по сдерживанию военных угроз национальной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в телеграмме Патрушева в честь Дня ТОФ в России, текст которой распространила пресс-служба Морской коллегии в среду.

В пресс-службе сообщили, что в телеграмме Патрушев пожелал командованию, личному составу и гражданским специалистам успехов в службе.