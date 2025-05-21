Поиск

Патрушев отметил роль ТОФ в сдерживании угроз в АТР

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Тихоокеанский флот (ТОФ) решает задачи по сдерживанию военных угроз нацбезопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Укрепляя свою боевую мощь и постоянно совершенствуя мастерство, Тихоокеанский флот продолжает решать важнейшие задачи по сдерживанию военных угроз национальной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в телеграмме Патрушева в честь Дня ТОФ в России, текст которой распространила пресс-служба Морской коллегии в среду.

В пресс-службе сообщили, что в телеграмме Патрушев пожелал командованию, личному составу и гражданским специалистам успехов в службе.

Николай Патрушев АТР ТОФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 1,6 млн девятиклассников в РФ будут сдавать ОГЭ в основной период

Более 1,6 млн девятиклассников в РФ будут сдавать ОГЭ в основной период

Что произошло за день: вторник, 20 мая

Суд продлил арест основателя "Русагро" Мошковича до 25 августа

Рособрнадзор предложит ввести на экзамене по русскому для мигрантов устную часть

Рособрнадзор предложит ввести на экзамене по русскому для мигрантов устную часть

Гендиректор оператора "Пулково" получил выговор из-за сбоя расписания в мае

Гендиректор оператора "Пулково" получил выговор из-за сбоя расписания в мае

СКР сообщил о возбуждении дела в отношении Галины Тимченко

В ЦБ подтвердили продление режима репатриации валютной выручки

Основатель "Русагро" Мошкович стал фигурантом дела о даче особо крупной взятки

Основатель "Русагро" Мошкович стал фигурантом дела о даче особо крупной взятки

Министр обороны РФ проинспектировал группировку "Центр"

В России спрос на аренду изб и теремов вырос за год в 2,5 раза

В России спрос на аренду изб и теремов вырос за год в 2,5 раза
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6398 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2265 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии172 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });