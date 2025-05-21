Путин попросил Хинштейна подготовить программу восстановления разрушенных храмов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил создать программу восстановления храмов Курской области, пострадавших от вторжения ВСУ.

"Знаем также, что храмы противник превратил практически в крепости, и при их освобождении этим зданиям, сооружениям был нанесен серьезный ущерб. Тут, конечно, попросил бы Александра Евсеевича (Хинштейна, врио губернатора Курской области - ИФ) самым внимательным образом все проанализировать и сделать отдельную программу, изложить предложения по восстановлению не только основных зданий, но и хозяйственных", - сказал он на встрече с руководителями муниципалитетов Курской области.

Выслушав настоятеля храма Святой Троицы в Судже, который рассказал о сильных разрушениях в его и других храмах региона, Путин отметил: "мы показали всему миру, что мы единый народ, и во времена испытаний это проявляется особенно". "И представители всех конфессий России со своим народом, со своей паствой. Русская православная церковь многократно, на протяжении всей истории показывала, что она всегда со своим народом", - сказал президент.

Как подчеркнул Путин, "Русская православная церковь, несмотря на огромный ущерб, который был нанесен ей властями, когда пришел час испытаний, забыла все обиды, все тяжелейшие испытания, через которые прошли священники, встала на защиту Отечества".

"Так происходит сейчас, и, к сожалению, священнослужители тоже несут потери", - добавил он.

Путин пообещал передать слова благодарности патриарху Московскому и всея Руси Кириллу от курян. "Что касается сегодняшнего дня, я уже сказал, что церковь всегда с народом. Мы знаем, как вели себя священнослужители в час испытаний в Курской области, низкий вам всем поклон за это", - добавил президент.