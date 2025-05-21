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Почти сто иностранных наемников осуждены за участие в боях на стороне ВСУ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о завершении 127 уголовных дел в отношении иностранцев, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины.

"Завершено 127 уголовных дел. По результатам рассмотрения судами в отношении 97 наемников из 26 стран вынесены обвинительные приговоры", - сказал Бастрыкин в ходе молодежного форума, проходящего в рамках Петербургского международного юридического форума.

По его словам, наибольшее количество наемников являются гражданами Грузии - 42 человека, США - 13, Латвии - 10 человек.

Бастрыкин добавил, что следствием ГСУ (Главное следственное управление СКР) получены данные о более чем 3,3 тыс. наёмников из более чем 70 стран, из них 902 человека привлечены в качестве обвиняемых за наемничество, 695 объявлены в розыск.

Наибольшее количество наёмников, по его словам, - из Грузии, Великобритании, США и Канады.

Александр Бастрыкин СКР Украина Грузия США Латвия
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