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Поправки об увеличении пошлин за регистрацию маломерных судов приняты в I чтении

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении пошлин за регистрацию спортивных парусных, прогулочных и маломерных судов с одновременной отменой пошлины за выдачу судового билета.

Законопроект № 880004-8 в апреле внес в парламент вместе с положительным отзывом правительства депутат Александр Ремезков.

Согласно законопроекту, пошлина за регистрацию такого судна в судовом реестре повышается с 1 600 рублей до 1 800 рублей, за внесение изменений в реестры - с 200 до 400 рублей, за регистрацию ограничений (обременений) прав - с 800 рублей до 1000 рублей. Одновременно предлагается отменить пошлину за выдачу судового билета, которая сейчас составляет 200 рублей.

В пояснительной записке к проекту сказано, что на портале Госуслуг отсутствует возможность оплатить две пошлины в рамках одного заявления, что создает неудобства для граждан. Для решения этой проблемы автор предлагает объединить две пошлины в одну, более высокую.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Госдума Александр Ремезков
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