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Экологические угрозы Байкалу от площадки БЦБК рассчитывают устранить в 2028 году

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ФГУП "Федеральный экологический оператор" (предприятие госкорпорации "Росатом") в 2028 году рассчитывает устранить возможные экологические угрозы для озера Байкал от соседства с недействующим Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом (БЦБК) в Иркутской области, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев журналистам в четверг.

"После нескольких лет доработок, пилотных, опытных проектов выбрали технологии и сейчас их запускаем в работу. Здесь грань выхода на целевое состояние – 2027 год. Мы уверены, что уже в 2028 году забудем о каких-то угрозах для озера Байкал", - сказал Лихачев на XI Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге.

Он также сообщил о ходе ликвидации накопленных отходов другого предприятия в регионе – площадки обанкротившегося "Усольехимпрома" в городе Усолье-Сибирское. По его словам, к настоящему моменту здесь демонтировано более 90% зданий.

"Усолье-Сибирское, во-первых, полностью выведено из режима ЧС. Угрозы там на сегодняшний день отсутствуют (...) И задача поставлена, чтобы в 2026 году закончить основные работы по нейтрализации. Также в 2026 году будет запущен экотехнопарк, ориентированный на работу с ртутными отходами, их вовлечение в повторный промышленный оборот" , - отметил Лихачёв.

Как сообщалось, предприятие "Усольехимпром" было построено в 1936 году, прекратило работу в 2010 году, его промышленная площадка оказалась брошенной. Комбинат относится к опасным объектам, поскольку на его территории выявлен значительный вред окружающей среде. В 2020 году на площадке бывшего комбината начались мероприятия по ликвидации накопленного вреда.

Площадь промплощадки составляет около 610 га, там располагается более 200 промышленных объектов, в том числе полуразрушенные цеха, железнодорожные цистерны с химическими веществами, оставшиеся от добычи соли скважины, куда закачивали отходы. Наибольшую опасность представляет заброшенный цех ртутного электролиза, где, по некоторым данным, скопилось до 600 тонн ртути.

Байкальский ЦБК был введен в эксплуатацию на южном побережье Байкала в 1966 году и выпускал беленую, небеленую, сульфатную вискозную целлюлозу. БЦБК прекратил работу в 2013 году, с того времени обсуждаются варианты рекультивации его отходов, сосредоточенных в картах-накопителях. Потенциально они угрожают озеру Байкал экологической катастрофой: в случае схода селя с горного хребта Хамар-Дабан их может смыть в озеро.

Росатом Федеральный экологический оператор Байкал
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