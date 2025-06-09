В Думе предложили прописать механизм возврата "зависших" цифровых рублей со счета казначейства

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о внедрении цифрового рубля в бюджетную систему, но обратил внимание на отсутствие механизма возврата невостребованных средств со счета Федерального казначейства.

Отзыв комитета на законопроект № 924067-8 размещен в электронной базе данных парламента.

Законопроект предусматривает поэтапное внедрение цифрового рубля в бюджетные операции. С 1 октября 2025 года часть федеральных расходов будет оплачиваться через специальный счет цифрового рубля, открытый казначейству. С 2026 года цифровой рубль начнет использоваться при приеме доходов в бюджет и перечислениях средств учреждениям, а с 2027 года на уровне регионов и муниципалитетов.

Комитет поддержал концепцию проекта закона, отметив, что его реализация обеспечит цифровизацию бюджетного процесса и прослеживаемость выделяемых средств. В то же время комитет указал на необходимость прописать механизм возврата невостребованных остатков цифровых рублей, которые могут образоваться на счете Казначейства, например, при ошибочных распоряжениях или ликвидации получателя.

"В таком случае имеется риск, что бюджетные средства останутся невостребованными на счете цифрового рубля Федерального казначейства и не будут эффективно использоваться", - отмечается в заключении комитета.

Также комитет обратил внимание на возможное двусмысленное толкование термина "единый казначейский счет".

Первое чтение законопроекта намечено на 11 июня, рекомендуемый срок представления поправок - до 4 июля.