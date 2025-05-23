В Думе предложили признать ненормативную лексику отдельным правонарушением

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Использование нецензурной лексики в общественных местах предлагается выделить в качестве отдельного административного правонарушения и установить высокие штрафы, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

"Выделение в отдельное правонарушение - вот основное. Конечно, если будут увеличены штрафы, это будет ограничивать людей, которые используют ненормативную лексику в общественном пространстве", - заявил Аксененко в пятницу журналистам в Новосибирске в ходе форума "Русский язык - основа национальной безопасности и суверенитета России".

По его словам, соответствующие поправки в КоАП РФ будет рассматривать межфракционная рабочая группа Госдумы по защите традиционных ценностей в конце мая - начале июня. "Я надеюсь, коллеги нас поддержат, и мы сможем сделать эти нововведения", - добавил депутат.

В то же время Аксененко признал, что административная ответственность не может полностью исключить нецензурную лексику из обихода. "Никто не говорит, что человек на стройке, если что-то случилось, не может ненормативную лексику использовать, дело не в этом. Но мы должны понимать, как в общественном пространстве говорит наша молодежь, как в общественном поле мы используем такую лексику", - сказал депутат.

В настоящее время нецензурная лексика в общественном месте влечет ответственность по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), предусматривающей штраф от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.