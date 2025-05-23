В Госдуме предложили продлить механизм ЭЗО до конца 2026 года

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Действие механизма признания компаний экономически значимыми организациями (ЭЗО) будет продлено еще на один год - до конца 2026 года. Об этом говорится в законопроекте, подготовленном ко второму чтению комитетом Госдумы по собственности.

Изменения предлагается внести в закон 470-ФЗ "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Изначально в 2023 году предусматривалось, что этот закон будет действовать до конца 2024 года, затем действие его норм было пролонгировано до конца 2025 года.

Теперь парламентарии вновь предлагают продлить его действие еще на 12 месяцев. Закон позволяет временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Также закон позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому.

Сейчас в правительственном перечне ЭЗО 19 организаций.