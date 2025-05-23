Поиск

В Госдуме предложили продлить механизм ЭЗО до конца 2026 года

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Действие механизма признания компаний экономически значимыми организациями (ЭЗО) будет продлено еще на один год - до конца 2026 года. Об этом говорится в законопроекте, подготовленном ко второму чтению комитетом Госдумы по собственности.

Изменения предлагается внести в закон 470-ФЗ "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Изначально в 2023 году предусматривалось, что этот закон будет действовать до конца 2024 года, затем действие его норм было пролонгировано до конца 2025 года.

Теперь парламентарии вновь предлагают продлить его действие еще на 12 месяцев. Закон позволяет временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Также закон позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому.

Сейчас в правительственном перечне ЭЗО 19 организаций.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

БКХ "Коломенский" приобрел петербургского производителя готовой еды "Продмастер"

Правительству поручено подготовить расширение льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет

Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами

Президент подписал закон об учете мигрантов в Московском регионе через приложение

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Орловской области

Закон о регулировании объемов платного обучения в вузах РФ подписан президентом

Закон о регулировании объемов платного обучения в вузах РФ подписан президентом

Путин подписал закон о локализации такси в РФ

Не менее 30 тыс. дропперов могут стать фигурантами уголовных дел после принятия закона

ЕГЭ начался без сбоев и утечек материалов

ЕГЭ начался без сбоев и утечек материалов

Суд удовлетворил иск о взыскании в доход РФ Петропавловск-Камчатского порта

Суд удовлетворил иск о взыскании в доход РФ Петропавловск-Камчатского порта
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6409 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2270 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });