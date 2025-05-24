Россия и Украина провели обмен пленными в формате 307 на 307

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Россия и Украина провели еще один раунд обмена военнопленными в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ", - заявили в субботу в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, "инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен".

В министерстве заявили, что в настоящее время российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. "Все российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сказали в ведомстве.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами. Из украинского плена возвращены 270 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед этим сообщил "Интерфаксу", что российская сторона получила украинский список для обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Договоренность об обмене в формате "1000 на 1000" была достигнута в ходе первых за три года прямых российско-украинских переговоров, которые прошли на прошлой неделе в Стамбуле.

О предыдущем обмене пленными Минобороны РФ сообщало 6 мая. Тогда Россия и Украина обменялись пленными в формате 205 на 205 при посредничестве ОАЭ.

Об обмене пленными военное ведомство также сообщало 19 апреля. Тогда Россия и Украина провели обмен по формуле 246 на 246. Предыдущие обмены пленными проходили при посредничестве ОАЭ.