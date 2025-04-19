Россия и Украина провели обмен пленными в формате 246 на 246

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - РФ и Украина провели обмен военнопленными по формуле 246 на 246, также российской стороне удалось вернуть 15 раненых военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"19 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих. Взамен переданы 246 военнопленных ВСУ", - сказали в ведомстве в субботу.

По данным Минобороны РФ, Украине "в качестве жеста доброй воли передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи"

Как сообщило ведомство, "при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты".

Минобороны заявило, что в настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - говорится в сообщении министерства.