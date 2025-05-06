Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 205 на 205

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что во вторник в результате переговорного процесса из украинского плена возвращены 205 российских военнослужащих.

"Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ", - сказано в сообщении министерства.

По данным Минобороны, сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, "где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками".

"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - информирует ведомство.

В сообщении отмечено, что "при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты".

О предыдущем обмене пленными Минобороны РФ объявляло 19 апреля.

Тогда Россия и Украина провели обмен по формуле 246 на 246. Также российской стороне удалось вернуть 15 раненых военнослужащих, сообщало Минобороны РФ.

Предыдущие обмены пленными также проходили при посредничестве ОАЭ.