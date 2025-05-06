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Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 205 на 205

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что во вторник в результате переговорного процесса из украинского плена возвращены 205 российских военнослужащих.

"Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ", - сказано в сообщении министерства.

По данным Минобороны, сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, "где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками".

"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - информирует ведомство.

В сообщении отмечено, что "при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты".

О предыдущем обмене пленными Минобороны РФ объявляло 19 апреля.

Тогда Россия и Украина провели обмен по формуле 246 на 246. Также российской стороне удалось вернуть 15 раненых военнослужащих, сообщало Минобороны РФ.

Предыдущие обмены пленными также проходили при посредничестве ОАЭ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Украина ОАЭ
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