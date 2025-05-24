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Что произошло за день: суббота, 24 мая

Новый раунд обмена заключенными между Москвой и Киевом, "Краснодар" - чемпион России по футболу

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия и Украина провели еще один раунд обмена военнопленными в формате 307 на 307. Ранее в Стамбуле стороны достигли договоренности об обмене в формате 1000 на 1000, процесс начался в пятницу.

- Российские военные накануне нанесли комплексом "Искандер" групповой ракетный удар по контейнеровозу в порту Одессы. На нем находилось около ста контейнеров с грузом военного назначения, заявили в Минобороны РФ.

- С начала года ФССП передала государству более 600 млн акций двух крупных российских компаний - АО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" и железнодорожного оператора АО "Вектор Рейл". Большинством акций ранее владели иностранные компании.

- Задержан водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Подмосковье. Как сообщалось, в результате аварии погибли два человека, включая ребенка.

- В Галгаевском ущелье в Ингушетии обнаружены следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом.

- В Каннах в последний день программы кинофестиваля отключилось электричество. Без света остались около 1600 домов в Каннах и соседних городах. Сбой был спровоцирован пожаром на подстанции, не исключен поджог. Церемония закрытия Каннского фестиваля стартовала по плану.

- "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России по футболу, обыграв московское "Динамо" на своем поле со счетом 3:0. ЦСКА стал бронзовым призером. Лучшим бомбардиром чемпионата России признан нападающий "Спартака" Манфред Угальде.

- Сборная США по хоккею победила Швецию и вышла в финал ЧМ. В финале американские хоккеисты встретятся с победителем пары Швейцария – Дания.

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