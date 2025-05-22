РФ получила украинский список для обмена в формате "1000 на 1000"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона получила украинский список для обмена пленными в формате "1000 на 1000", сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, действительно, сейчас получен", - сказал он.

Ранее в четверг Песков сообщал "Интерфаксу", что Москва передала Киеву свой список кандидатов для обмена.

Договоренность об обмене в формате "1000 на 1000" была достигнута в ходе первых за три года прямых российско-украинских переговоров, которые прошли на прошлой неделе в Стамбуле.



