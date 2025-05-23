Замглавы Минобороны РФ заявил, что обмен пленными с Украиной продолжится

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что масштабный процесс обмена пленными с Украиной был инициирован Россией, он продолжится в ближайшие дни.

"Начата реализация инициированного российской стороной масштабного обмена, который планируется продолжить в ближайшие дни", - заявил Фомин в пятницу.

Он отметил, что в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается медицинская и психологическая помощь.

"Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить власти Республики Беларусь за помощь в подготовке и проведении важного гуманитарного мероприятия", - сказал Фомин.

Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена возвращены 270 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

В Минобороны РФ также сообщили, что Москва и Киев в ближайшие дни продолжат масштабный обмен военнопленными в рамках договоренностей, достигнутых сторонами в Стамбуле.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что российская сторона получила украинский список для обмена пленными в формате "1000 на 1000". До этого в четверг Песков сообщал "Интерфаксу", что Москва передала Киеву свой список кандидатов для обмена.

Договоренность об обмене в формате "1000 на 1000" была достигнута в ходе первых за три года прямых российско-украинских переговоров, которые прошли на прошлой неделе в Стамбуле.

О предыдущем обмене пленными Минобороны РФ сообщало 6 мая. Тогда Россия и Украина обменялись пленными в формате 205 на 205 при посредничестве ОАЭ.

До этого об обмене пленными Минобороны РФ сообщало 19 апреля. Тогда Россия и Украина провели обмен по формуле 246 на 246. Также российской стороне удалось вернуть 15 раненых военнослужащих, сообщало Минобороны РФ. Предыдущие обмены пленными также проходили при посредничестве ОАЭ.