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Замглавы Минобороны РФ заявил, что обмен пленными с Украиной продолжится

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что масштабный процесс обмена пленными с Украиной был инициирован Россией, он продолжится в ближайшие дни.

"Начата реализация инициированного российской стороной масштабного обмена, который планируется продолжить в ближайшие дни", - заявил Фомин в пятницу.

Он отметил, что в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается медицинская и психологическая помощь.

"Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить власти Республики Беларусь за помощь в подготовке и проведении важного гуманитарного мероприятия", - сказал Фомин.

Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена возвращены 270 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

В Минобороны РФ также сообщили, что Москва и Киев в ближайшие дни продолжат масштабный обмен военнопленными в рамках договоренностей, достигнутых сторонами в Стамбуле.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что российская сторона получила украинский список для обмена пленными в формате "1000 на 1000". До этого в четверг Песков сообщал "Интерфаксу", что Москва передала Киеву свой список кандидатов для обмена.

Договоренность об обмене в формате "1000 на 1000" была достигнута в ходе первых за три года прямых российско-украинских переговоров, которые прошли на прошлой неделе в Стамбуле.

О предыдущем обмене пленными Минобороны РФ сообщало 6 мая. Тогда Россия и Украина обменялись пленными в формате 205 на 205 при посредничестве ОАЭ.

До этого об обмене пленными Минобороны РФ сообщало 19 апреля. Тогда Россия и Украина провели обмен по формуле 246 на 246. Также российской стороне удалось вернуть 15 раненых военнослужащих, сообщало Минобороны РФ. Предыдущие обмены пленными также проходили при посредничестве ОАЭ.

Минобороны РФ Александр Фомин
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