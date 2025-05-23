Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами.

"23 мая, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области", - заявили в ведомстве.

"Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц", - сообщили военные.

В Минобороны РФ сообщили, что в настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

"Все российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении министерства.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что российская сторона получила украинский список для обмена пленными в формате "1000 на 1000". До этого в четверг Песков сообщал "Интерфаксу", что Москва передала Киеву свой список кандидатов для обмена.

Договоренность об обмене в формате "1000 на 1000" была достигнута в ходе первых за три года прямых российско-украинских переговоров, которые прошли на прошлой неделе в Стамбуле.

О предыдущем обмене пленными Минобороны РФ сообщало 6 мая. Тогда Россия и Украина обменялись пленными в формате 205 на 205 при посредничестве ОАЭ.

До этого об обмене пленными Минобороны РФ сообщало 19 апреля. Тогда Россия и Украина провели обмен по формуле 246 на 246. Также российской стороне удалось вернуть 15 раненых военнослужащих, сообщало Минобороны РФ. Предыдущие обмены пленными также проходили при посредничестве ОАЭ.



