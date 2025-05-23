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Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами.

"23 мая, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области", - заявили в ведомстве.

"Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц", - сообщили военные.

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В Минобороны РФ сообщили, что в настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

"Все российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении министерства.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что российская сторона получила украинский список для обмена пленными в формате "1000 на 1000". До этого в четверг Песков сообщал "Интерфаксу", что Москва передала Киеву свой список кандидатов для обмена.

Договоренность об обмене в формате "1000 на 1000" была достигнута в ходе первых за три года прямых российско-украинских переговоров, которые прошли на прошлой неделе в Стамбуле.

О предыдущем обмене пленными Минобороны РФ сообщало 6 мая. Тогда Россия и Украина обменялись пленными в формате 205 на 205 при посредничестве ОАЭ.

До этого об обмене пленными Минобороны РФ сообщало 19 апреля. Тогда Россия и Украина провели обмен по формуле 246 на 246. Также российской стороне удалось вернуть 15 раненых военнослужащих, сообщало Минобороны РФ. Предыдущие обмены пленными также проходили при посредничестве ОАЭ.


Минобороны РФ ВСУ Украина
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