Поиск

Кабмин выделит 150 млн рублей на молодежный образовательный центр на Камчатке

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло постановление, предусматривающее финансирование в размере 150 млн руб. молодежного образовательного центра "Экосистема" в Камчатском крае и проведение образовательных программ.

"Правительство направит грант в размере 150 млн рублей на благоустройство круглогодичного молодежного образовательного центра "Экосистема" в Камчатском крае и проведение образовательных программ. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте кабмина.

В частности, с помощью федеральных средств будут проведены работы по обустройству внутренних проездов, пешеходных дорожек и зон отдыха, ландшафтному оформлению территории, обустройству систем видеонаблюдения и безопасности, а также будет построена открытая спортивная площадка, информирует правительство.

Согласно сообщению, в финансируемых образовательных программах смогут принять участие более пяти тысяч человек.

Круглогодичный молодежный центр "Экосистема" - одна из ведущих площадок России по созданию проектов в области сохранения природы, а также образовательная площадка для молодежных экологических инициатив. Его целью является повышение экологической грамотности и уровня развития экологической компетенции молодежи, проживающей во всех регионах страны, напомнили в правительстве.

Правительство РФ Камчатка Камчатский край Экосистема
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Российские войска оттесняют ВСУ от госграницы для создания "санитарной зоны"

Песков сообщил, что готовятся переговоры президента РФ с лидером Йемена

В России упрощают оформление билетов для инвалидов на поезда дальнего следования

В Думе подготовят проект закона об обязательном изображении культовых зданий с религиозными символами

В Думе подготовят проект закона об обязательном изображении культовых зданий с религиозными символами

Землетрясение произошло на Алтае

Землетрясение произошло на Алтае

БПЛА упал во дворе жилого дома в Туле

Отражена атака еще двух БПЛА, летевших на Москву

Аэропорт Внуково временно не обсуживает рейсы

Аэропорт Внуково временно не обсуживает рейсы

Отражена атака двух летевших на Москву БПЛА

Что произошло за день: суббота, 24 мая

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6419 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2270 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });