Кабмин выделит 150 млн рублей на молодежный образовательный центр на Камчатке

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло постановление, предусматривающее финансирование в размере 150 млн руб. молодежного образовательного центра "Экосистема" в Камчатском крае и проведение образовательных программ.

"Правительство направит грант в размере 150 млн рублей на благоустройство круглогодичного молодежного образовательного центра "Экосистема" в Камчатском крае и проведение образовательных программ. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте кабмина.

В частности, с помощью федеральных средств будут проведены работы по обустройству внутренних проездов, пешеходных дорожек и зон отдыха, ландшафтному оформлению территории, обустройству систем видеонаблюдения и безопасности, а также будет построена открытая спортивная площадка, информирует правительство.

Согласно сообщению, в финансируемых образовательных программах смогут принять участие более пяти тысяч человек.

Круглогодичный молодежный центр "Экосистема" - одна из ведущих площадок России по созданию проектов в области сохранения природы, а также образовательная площадка для молодежных экологических инициатив. Его целью является повышение экологической грамотности и уровня развития экологической компетенции молодежи, проживающей во всех регионах страны, напомнили в правительстве.