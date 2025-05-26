Электроснабжение нарушено в 13 населенных пунктах Белгородской области

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отключении электричества в ряде сёл Грайворонского округа.

"Без света временно остаются сёла Дорогощь, Смородино, Заречье-Второе, Почаево, Дроновка, Мокрая Орловка, Сподарюшино, Дунайка, Мощеное, Санково, Пороз, Рождественка и Косило", - написал губернатор в своем телеграм-канале утром в понедельник.

Гладков добавил, что аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны РФ.