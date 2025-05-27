Международная конференция по безопасности стартует в Москве

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, стартует в Москве, она пройдет 27-29 мая под председательством секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

Участие в конференции подтвердили более 125 делегаций из более чем 100 стран глобального Юга и Востока, стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и 14 международных организаций. Форум пройдет в Национальном центре "Россия".

"Вызовы и угрозы в информационном пространстве, а также пути их преодоления будут обсуждаться советниками по национальной безопасности и кураторами спецслужб более 100 государств в рамках отдельного "круглого стола" с участием профильных экспертов", - сказали в пресс-службе.

27 мая состоятся российско-китайские консультации по безопасности, Шойгу проведет встречу с членом Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцином.

28-29 мая у Шойгу запланированы переговоры с президентом Республики Сербской Додиком, коллегами из КНДР и Ирана. Также сообщалось о ряде двухсторонних встреч с представителями Афганистана, Никарагуа, Вьетнама, Таиланда, ОАЭ, Алжира и Индии.

В пресс-службе "Рособоронэкспорта" сообщили, что на форуме компания представит образцы стрелкового оружия, барражирующие боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы.

"Компания проведет более 40 встреч и переговоров как в составе российской делегации под руководством секретаря Совбеза Сергея Шойгу, так и персональных", - сообщил гендиректор компании Александр Михеев, чьи слова цитирует пресс-служба.

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводится под эгидой Совбеза РФ с 2010 года.