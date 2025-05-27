Переговоры между Арменией и Азербайджаном на конференции по безопасности в Москве не планируются

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Отдельные переговоры между представителями Армении и Азербайджана в ходе встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве не планируются, сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

"Если речь идет о формальных трехсторонних встречах в составе "Россия-Азербайджан-Армения", то нет, не планируются. Программа мероприятия очень плотная, она не предполагает дополнительных узких переговорных форматов", - сказал Шевцов, отвечая на вопрос о возможности проведения отдельных переговоров между Арменией и Азербайджаном в Москве.

"При этом и азербайджанская, и армянская делегация приглашены к участию не только в пленарных заседаниях и семинарах, но и в традиционной рабочей сессии для стран СНГ", - сообщил он.

13 марта Ереван и Баку заявили о завершении переговоров по согласованию текста соглашения о мире между двумя странами.

Встреча высоких представителей под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу пройдет в Москве 27-29 мая на площадке Национального центра "Россия". Участие в ней подтвердили более 125 делегаций из более чем 100 стран Глобального Юга и Востока, стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и 14 международных организаций.

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводится под эгидой Совбеза РФ с 2010 года.