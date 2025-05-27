Оксана Лут не исключила, что сбор зерна в РФ в 2025 году будет больше прошлогоднего

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ в 2025 году может быть больше, чем в прошлом году, однако ряду регионов угрожает засуха, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании коллегии ведомства во вторник.

"В целом при хорошей ожидаемой погоде мы должны собрать урожай больше, чем в прошлом году", - сказала она.

В то же время министр отметила, что "начинается ситуация, связанная с засухой", особенно она угрожает Ростовской области и Краснодарскому краю.

"В Краснодарском крае и Ростовской области у нас угнетение растений. Очень надеемся на дожди, дожди нам помогут", - сказала министр.

По ее словам, весенний сев находится в активной фазе. Лут напомнила, что посевная площадь в этом году увеличится на 1 млн га и должна составить 84 млн га. Под озимыми уже засеяно 20 млн га. "Несмотря на возвратные заморозки в апреле-мае, ситуация на полях неплохая", - отметила она.

По данным Росстата (без учета новых регионов), в 2024 году сбор зерна составил 125,9 млн тонн, в том числе 82,6 млн тонн пшеницы. С учетом новых регионов Минсельхоз оценивает урожай в 129,8 млн тонн.