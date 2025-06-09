"СовЭкон" повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2025 году до 82,8 млн т

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - "СовЭкон" повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2025 году на 1,8 млн тонн, до 82,8 млн тонн, но отмечает сложные погодные условия в Ростовской области - главном производителе пшеницы в России.

Как сообщает компания, прогноз повышен на фоне хорошей погоды в южных регионах, таких как Ставропольский и Краснодарский края. "Однако условия в Ростовской области - главном регионе-производителе пшеницы в России - остаются плохими", - говорится в сообщении.

Первая оценка производства пшеницы в Южном федеральном округе составляет 31,6 млн тонн, что на 1 млн тонн меньше, чем в прошлом году.

"СовЭкон" также снизил на 0,4 млн га, до 27,8 млн га, свою оценку общей площади пшеницы в этом году. Сокращение коснулось в основном площадей под яровой пшеницей, которые теперь оцениваются в 12,7 млн га.

В 2024 году РФ собрала 82,6 млн тонн пшеницы. Общий урожай зерна составил 125,9 млн тонн (без учета новых регионов).