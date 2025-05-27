В I чтении принят проект о приостановке следователями подозрительных денежных операций до 10 дней

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении проект закона о праве следователя, дознавателя в случаях, не терпящих отлагательства, принимать решения о приостановлении подозрительных операций с деньгами и счетами на срок не более 10 суток.

Соответствующий проект закона (№908825-8) внесен в Госдуму правительством РФ.

На сегодняшний день возможность приостанавливать операции с денежными средствами предоставлена целому ряду российских ведомств (например, ФНС России, ФССП России), отмечается в пояснительной записке.

Росфинмониторинг по результатам рассмотрения информации о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, поступившей от организации, осуществляющей такие операции, уполномочен вынести постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом на срок до 30 суток. Для реализации представленного права приостановления операций с денежными средствами и электронными денежными средствами для государственных органов не предусмотрена обязанность получения судебного решения.

Кроме того, в соответствии с положениями федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" кредитные организации вправе приостановить операции по счетам в случае, если они обладают признаками операции без согласия клиента.

Вместе с тем у органов предварительного расследования отсутствует возможность осуществить временное приостановление операций с активами без обращения в суд за соответствующей санкцией, что "значительно увеличивает временной промежуток между совершаемым преступлением и его фактическим пресечением (в первую очередь, это касается денежных средств, размещенных на банковских счетах, а также безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе различных технических устройств), также отметили разработчики законопроекта.

В связи с этим "в целях оперативного принятия мер к возмещению причиненного потерпевшему ущерба и восстановления его нарушенных прав", разработан внесенный законопроект.

Инициатива предлагает дополнить Уголовно-процессуальный кодекс РФ статьей 115(2), предусматривающей возможность следователя с согласия руководителя следственного органа, дознавателя с согласия прокурора в случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований полагать, что банковские счета (вклад, депозит), электронные денежные средства, авансовые платежи за услуги связи использовались в преступной деятельности путем проведения по ним операций по зачислению денежных средств, увеличению остатка электронных денежных средств или авансовых платежей за услуги связи, по уголовным делам, находящимся в их производстве, принимать решение о приостановлении операций с вышеуказанным имуществом на срок не более 10 суток.

Такой срок обусловлен сложностью получения в более короткое время сведений о принадлежности банковских счетов, электронных кошельков, использовавшихся в преступной деятельности, доказательств, дающих основание для применения меры процессуального принуждения – наложения ареста на имущество, поясняют разработчики инициативы.