Путин убежден, что новая архитектура безопасности в мире должна быть равной и неделимой

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Все государства должны получить твердые гарантии собственной безопасности, но не за счет интересов других стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается России, то наши подходы остаются принципиальными и неизменными. Не раз говорил и повторю: мы убеждены, что новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой, то есть все государства должны получить твердые гарантии собственной безопасности, но не за счет безопасности и интересов других стран", - сказал Путин в своем видеобращении к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Он отметил, что важно сделать евразийский континент "пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и культурного развития".

"Полагаем, что основой для создания такой универсальной системы безопасности могли бы стать уже имеющиеся и хорошо зарекомендовавшие себя многосторонние форматы взаимодействия, такие как Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и другие", - сказал президент.

Путин призвал участников встречи опираться на опыт прошлого при выстраивании совместной работы.

"Безусловно, выстраивая совместную работу, необходимо опираться на позитивный исторический опыт, на уроки прошлого", - сказал он.

Путин напомнил, что в 2025 году исполняется 80 лет с окончания Второй мировой войны, которая кардинально повлияла на развитие международного сообщества.

"Опыт объединения государств в борьбе со злом, с нацизмом, с милитаризмом, понимание той колоссальной цены, которая была заплачена человечеством за мир и свободу, за право народов самим выбирать будущий путь развития, позволили заложить основы послевоенного миропорядка, создать ООН - универсальную, легитимную, основанную на принципах международного права организацию, благодаря которой были преодолены многие геополитические испытания", - заявил он в связи с этим.

По словам Путина, "сегодня особенно важно беречь правду о событиях тех лет, бороться с попытками переписать историю, подвергнуть сомнению решающий вклад народов Советского Союза в победу над гитлеровской Германией, героизировать нацистских преступников и их пособников".

"Совсем недавно, 9 мая, мы торжественно отметили юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Празднование в Москве стало ещё одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы, вновь показало настрой наших друзей и партнёров на формирование более безопасного мира, на конструктивное сотрудничество и совместное решение глобальных проблем", - добавил он.