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Что произошло за день: среда, 28 мая

Россия готова предоставить Украине версию меморандума 2 июня в Стамбуле, ФРГ планирует финансировать производство дальнобойного ракетного оружия на Украине

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия готова предоставить Украине версию меморандума с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По данным министерства, договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене списками условий не было.

- Трамп заявил, что через две недели узнает, желает ли Россия урегулирования на Украине. Президент США сказал, что не считает нужным пояснять свои слова о том, что Россия "играет с огнем". Ранее, комментируя это заявление Трампа, Дмитрий Песков заявил, что у России есть свои национальные интересы и они для РФ превыше всего.

- Глава Минобороны РФ сообщил, что российская армия в ходе СВО наступает практически на всех участках фронта.

- Новая архитектура безопасности в мире должна быть равной и неделимой, заявил Владимир Путин.

- Власти ФРГ будут финансировать производство дальнобойного ракетного оружия на Украине, заявил канцлер страны Фридрих Мерц. Он также сообщил о намерении не допустить старта работы газопровода "Северный поток 2".

- Инфляция в РФ с 20 по 26 мая 2025 года составила 0,06%, годовая замедлилась до 9,78% с 9,90%.

- Нетаньяху заявил об уничтожении в секторе Газа главы военного крыла группировки ХАМАС Мухаммеда Синвара. Как сообщалось, Армия обороны Израиля нанесла удар по Синвару, который укрывался в бункере под больницей в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

- Проект по выявлению водителей без действующих полисов ОСАГО в потоке запустят 1 ноября 2025 года.

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