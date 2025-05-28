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МИД отметил, что не было договоренностей о посредниках в обмене с Украиной списками условий

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене между РФ и Украиной списками условий по мирному урегулированию не было, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Нам неизвестно, что и кому передала украинская сторона", - заявила Захарова в связи с заявлением спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога о получении от Киева списка условий мирного соглашения и ожидании аналогичного документа от российской стороны.

"Договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене проектами у нас не было", - подчеркнула Захарова, ответ которой опубликован на сайте МИД РФ.

Она отметила: "Наша делегация исходит из договоренности, достигнутой 16 мая в ходе прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Мы условились, что каждая сторона - Россия и Украина - подготовит свое видение модальностей урегулирования и прекращения огня, после чего они обменяются соответствующими документами напрямую и обсудят их на следующем раунде".

МИД РФ
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