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Украинец и россиянин осуждены за подготовку теракта против военнослужащего

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Украинец и россиянин приговорены к длительным срокам заключения за соучастие в подготовке теракта против военнослужащего РФ в Воронеже по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ РФ в августе 2023 года пресечена деятельность двух агентов украинских спецслужб: гражданина Украины Заболотниго Олега Сергеевича, 1995 года рождения, и гражданина России Волги Максима Александровича, 1977 года рождения", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в четверг в "Интерфакс".

По данным ведомства Заболотний в 2022 году "на территории Харьковской области под кураторством ГУР МО Украины прошел курс диверсионно-разведывательной подготовки, после чего был направлен для оседания в РФ".

"С мая 2023 года по заданию украинских кураторов собирал и передавал посредством мессенджеров Telegram и Signal информацию о военных объектах и военнослужащих аэродрома "Балтимор" в г. Воронеже", - говорится в сообщении.

Как отметили в ЦОС, Волга "в январе 2023 года через мессенджер Telegram установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Украины".

"По указанию куратора, в августе 2023 года из тайника в Смоленской области Волга М.А. изъял и доставил в г. Воронеж огнестрельное оружие с боеприпасами, более 10 кг взрывчатки и электродетонаторы, предназначавшиеся Заболотниму О.С., после чего был задержан", - говорится в сообщении.

В ФСБ установили, что с использованием полученных предметов "последний изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить в подъезде жилого дома с целью убийства высокопоставленного военнослужащего ВС РФ".

"При движении к месту совершения теракта он задержан сотрудниками ФСБ России", - сообщили в ЦОС.

Там отметили, что решением Второго Западного окружного военного суда "подсудимые признаны виновными в инкриминируемых деяниях".

Суд приговорил Заболотниго к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима (по ст. 276, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205, ст. 205.3, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ), Волгу - к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима (по ст. 275, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), сообщили в ФСБ.

Воронеж ФСБ
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