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В Думу внесен проект о доступе Росфинмониторинга к данным о переводах через СБП

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, закрепляющий за Росфинмониторингом право получать данные о переводах через Систему быстрых платежей (СБП) и Национальную систему платежных карт (НСПК), в том числе по картам "Мир".

Документ № 930568-8 размещен в электронной базе данных парламента.

Законопроект предлагает дополнить "антиотмывочный" закон нормой, которая позволит Росфинмониторингу бесплатно получать от НСПК (оператора СБП и платежной системы "Мир") информацию о переводах, совершенных через эти системы. Взаимодействие будет вестись, в том числе через личный кабинет. НСПК не имеет права разглашать сам факт передачи этих данных. Порядок и сроки обмена информацией будут определяться соглашением между Росфинмониторингом и НСПК по согласованию с ЦБ.

В документе подчеркивается, что предлагаемое регулирование направлено на восполнение отсутствующих сведений о переводах денежных средств, совершаемых с использованием СБП и национальной платежной системы "Мир".

Также отмечается, что это нововведение позволит сократить нагрузку на кредитные организации за счет снижения количества направляемых ведомством "веерных" запросов.

Законопроект не предполагает дополнительных расходов из бюджета. В случае принятия он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Росфинмониторинг СБП НСПК Госдума
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