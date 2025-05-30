Свыше 50 тыс. жителей Курской области признаны потерпевшими из-за вторжения ВСУ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Более 50 тысяч жителей Курской области допрошены в качестве потерпевших в связи с вторжением в регион украинских военных осенью прошлого года, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Следователями военных и территориальных следственных органов признаны и допрошены в качестве потерпевших более 54 тысяч жителей региона", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отметили, что эта информация была представлена главе СКР Александру Бастрыкину на совещании, которое он провел в Луганске.