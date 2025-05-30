В Курске после атаки БПЛА повреждены жилые дома и медучреждения

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Курске в результате ночной атаки беспилотников повреждения получили жилые дома и Курская областная больница, по факту возбуждено уголовное дело, сообщили в СК. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о состоянии пострадавшего горожанина и выявленном ущербе.

Ночью ехавший на автомобиле 27-летний мужчина получил осколочные ранения. По словам Хинштейна, раненого прооперировали в Курской областной больнице, он находится в реанимации под наблюдением врачей.

"В больнице №1 им. Короткова (стационар и поликлиника) выбито несколько окон и повреждена фасадная плитка. Остекление повреждено также в кожвендиспансере, зданиях судмедэкспертизы, областной стоматологии, офтальмологического центра. Осколками беспилотников посечены три служебных автомобиля", - сообщил глава региона.

Хинштейн отметил, что раненых среди пациентов и персонала нет.

В результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в двух многоквартирных домах, общежитии, здании Торгово-промышленной палаты. Незначительно повреждены четыре автомобиля.

В СКР ночную атаку назвали массированной, по факту расследуется дело о теракте.

"Военными следователями осмотрено место происшествия, обнаружены фрагменты летательных аппаратов с соответствующими маркировками и надписями на украинском языке. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза, - сказала представитель СКР Светлана Петренко. - Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению".