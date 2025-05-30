РФ на 70% обеспечена собственными средствами защиты растений

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Аграрии РФ в настоящее время обеспечены отечественными средствами защиты растений (СЗР) на 70%, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме в пятницу.

"Что касается СЗР, то у нас есть определенная зависимость (от импорта - ИФ) на сегодняшний день, но мы ее преодолеваем. Уже из общего объема потребления средств защиты растений у нас 70% производится на территории РФ. Этот объем будет только нарастать", - сказал он.

По его словам, в рамках федерального проекта "Новые материалы и химия" (курирует Минпромторг) предусмотрены меры поддержки производителей.

"К 2030 году у нас самообеспеченность по готовым пестицидам должна достигнуть 90%. Удобрения у нас уже полностью свои, а СЗР через какое-то время будут полностью свои, мы к этому планомерно движемся", - заявил Патрушев.



