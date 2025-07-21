В Минсельхозе ждут расширения обработки посевов средствами защиты растений в 2025 году

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Площадь обработки посевов средствами защиты растений от сорняков и вредителей в России в 2025 году будет увеличена, сообщил на круглом столе в Госдуме директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов.

"Объемы применения средств защиты растений из года в год возрастают, нам нужно защищать урожай от вредителей, болезней и сорняков. По первоначальным данным, в этом году мы планировали обработать химическими средствами защиты растений (в пересчете на однократные обработки) более 95 млн га посевных площадей, - сказал он. - В этом году лето и влажное, и теплое. Соответственно, идеальная среда для размножения вредных микроорганизмов. Поэтому площади обработки, на мой взгляд, по сравнению с первоначальными данными будут превышены".

Согласно его презентации, в прошлом году площадь обработки составила 76,2 млн га.

Некрасов также сообщил, что из-за изменения климата аграрии сталкиваются с теми болезнями растений и сорняками, которые раньше не регистрировались. "Они появляются у нас - можно это считать происками врагов, можно это считать глобальным трендом вредных микроорганизмов, - но в настоящее время список угроз, которые возникают для нашего растениеводства, расширяется, - заявил он. - В этом году мы столкнулись с нашествием красноголового клопа в центральных регионах России, в Поволжье. Этот тот вредитель, которого не было никогда. Он сегодня в отдельных регионах привел к повреждению значительной доли урожая. При этом первоначально ни в прогнозах, ни в научных исследованиях появление этого вредителя не предполагалось".

Как заявил глава департамента, в 2024 году значительная доля средств защиты растений, которые использовали аграрии, производилась в России, чему во многом способствуют меры, предусмотренные в нацпроекте по технологическому обеспечению продовольственной безопасности. "Вместе с Минпромторгом и бизнесом предпринимаем все усилия, чтобы рост отечественного АПК вызывал мультипликативный эффект в смежных отраслях, чтобы у нас росла своя химия, росло производство средств защиты растений", - отметил он.

Напомнив, что в России для защиты растений от сорняков, вредителей и болезней могут применяться только вещества, включенные в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, Некрасов заявил, что за последнее время срок их регистрации сократился практически в два раза.

"Кроме того, считаем, что процедура госрегистрации должна идти в режиме "единого окна". Все образцы на проведение испытаний должны маркироваться, сдаваться в одну точку, там опломбироваться. Должно быть обеспечено соответствующее хранение, чтобы при любом спорном вопросе взяли пробу, вскрыли и посмотрели - то вещество развезли в разные учреждения на испытания или это другой препарат и каждому учреждению отдавали неидентичные компоненты, - сказал глава департамента. - Считаем, что такая организация работы будет правильной, она серьезно повысит ответственность тех физических и юридических лиц, которые задействованы в регистрационных испытаниях, и позволит на выходе получать более качественные результаты применения средств защиты растений".

В 2024 году в России процедуру госрегистрации прошли 472 препарата (356 в 2023 году), в том числе 148 агрохимикатов (116) и 324 пестицида (240).