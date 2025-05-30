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На синагогу в Сочи совершено нападение

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Синагога Сочи подверглась нападению, сообщает пресс-служба главного раввина России Берла Лазара.

"Примерно в 15:45 29 мая неизвестный мужчина приехал к зданию синагоги на такси. Выйдя из машины, он достал из рюкзака молоток и, угрожая сторожу, попытался проникнуть в здание. В это время в синагоге происходило занятие детского кружка. Неизвестный, несмотря на усилия сторожа, выломал калитку ударами молотка и пинками ноги, после чего проник во двор, но, к счастью, не смог попасть в помещение, и находившиеся в здании дети и педагоги не пострадали", - сообщил представитель пресс-службы журналистам.

По его словам, до приезда полиции мужчина успел закидать здание синагоги камнями.

"Нападавший не выкрикивал никаких лозунгов, но снимал происходящее на телефон", - добавил представитель пресс-службы.

Нападавший задержан, в случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Сочи Берл Лазар
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