В Минтруда заявили об обеспечении работой 48 тысяч вернувшихся участников СВО

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Более 48 тысяч вернувшихся участников специальной военной операции обеспечены занятностью, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина на заседании Президиума Совета законодателей России.

"На текущий момент у нас обеспечены занятностью свыше 48 тыс. вернувшихся наших участников специальной военной операции, но не все из них просто еще и готовы уже приступить к работе. Кто-то проходит реабилитацию, восстанавливает свое здоровье, проходит социальную адаптацию", - сказала она.

Замминистра напомнила, что за теми, кто был мобилизован, сохранены рабочие места, поэтому у них есть возможность и право вернуться на рабочее место. "Не все, конечно, имели рабочее место до заключения, например, контракта", - добавила она.