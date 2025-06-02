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Морское пассажирское сообщение открылось между Сочи и Геленджиком

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Сочинском морском порту состоялся запуск нового скоростного пассажирского судна на подводных крыльях "Космонавт Павел Попович", сообщает пресс-служба администрации Сочи в понедельник.

"Пассажирское судно "Комета 120М" будет выполнять рейс по маршруту Сочи - Геленджик", - говорится в сообщении.

Судно "Космонавт Павел Попович" развивает скорость более 60 км/ч и предназначено для перевозок до 120 пассажиров. Время в пути от Сочи до Геленджика - 3,5 часа. На судне работает система кондиционирования, салоны оборудованы креслами авиационного типа и изготовлены из вибропоглощающих материалов.

"С середины июня пассажирское судно "Комета 120М" будет выполнять дополнительные остановки в Лазаревском и Туапсе", - отмечается в сообщении.

Судно названо в честь дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации, пилота космического корабля "Восток-4" и командира "Союза-14" Павла Поповича. Внутри судна размещены материалы из семейного архива космонавта: фотографии и письма. На борту транслируются видеоматериалы о Павле Поповиче с рассказом о его жизни и полетах.

"Для меня и моей семьи это большая честь и очень волнительное событие. Мы сохранили память, чтобы новое поколение знало о том, что был такой космонавт Павел Попович. Благодарю всех, кто осуществил этот проект", - цитирует пресс-служба дочь космонавта, председатель совета депутатов Звездного городка Оксану Попович.

Ранее сообщалось, что летняя навигация в Сочи началась 16 мая. Старт дал высокоскоростной теплоход "Севастополь" по маршруту Сочи-Геленджик-Новороссийск-Сочи.

Сочи Геленджик
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