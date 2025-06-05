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ОСК передала вторую "Комету" на подводных крыльях для перевозок на Черном море

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) передала АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) скоростное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета 120М" проекта 23160, сообщила пресс-служба ОСК.

По информации компании, рыбинское предприятие построило два таких судна. Первое - "Космонавт Павел Попович" - в начале июня этого года вышло на маршрут Сочи-Геленджик. Второе также будет эксплуатироваться компанией-оператором ООО "Морские скоростные пассажирские перевозки" (МСПП) в Азово-Черноморском бассейне.

В пресс-службе отметили, что строительство велось по контракту с ГТЛК, который был заключен в рамках программы льготного лизинга водного транспорта с государственным финансированием.

Морское пассажирское судно на подводных крыльях "Комета 120М" проекта 23160 предназначено для скоростных перевозок до 120 пассажиров в прибрежной морской зоне со скоростью до 65 км/ч.

ПАО "Судостроительный завод "Вымпел" специализируется на выпуске ракетных и патрульных катеров нового поколения, скоростных поисково-спасательных, гидрографических и других специализированных судов для нужд силовых структур и гражданских заказчиков.

"Вымпел" является учредителем МСПП.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании – РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.

ОСК ПАО "Судостроительный завод "Вымпел" ООО "Морские скоростные пассажирские перевозки" ГТЛК
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