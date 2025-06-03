В Думе предложили запретить иноагентам учреждать СМИ, создающие информпродукцию для детей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, предлагающий запретить иностранным агентам учреждать юридические лица и средства массовой информации в целях осуществления производства или распространения информационной продукции для несовершеннолетних.

Соответствующая инициатива № 934403-8 размещена во вторник в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

В пояснительной записке отмечается, что действующий закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", накладывает определенные ограничения на деятельность лиц, признанных иностранными агентами. Им, в частности, запрещается производить информационную продукцию для несовершеннолетних. "Но иностранные агенты для продвижения своей информационной политики могут обойти этот запрет, используя право быть учредителем средства массовой информации и (или) юридических лиц, создающих или распространяющих указанную информационную продукцию, в частности, книжных издательств", - указывается в пояснительной.

Поскольку "учрежденные данными иностранными агентами средства массовой информации, юридические лица не могут не быть зависимыми от своих учредителей - иностранных агентов, нельзя говорить и об их независимости от иностранного влияния", также отмечается в документе.

Предлагаемая законопроектом новелла позволит обезопасить от воздействия СМИ, книжных издательств, иных юридических лиц, подверженных иностранному влиянию в силу зависимости от учредителя - иностранного агента, и направлена на защиту интересов и обеспечение национальной безопасности РФ, ее суверенитета, указывается в пояснительной записке.

Законопроект внесен Государственным Собранием - Курултаем республики Башкортостан и депутатом Госдумы Динаром Гильмутдиновым.