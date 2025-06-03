Правительство РФ возьмет под контроль ключевые проекты замещения иностранного ПО

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ определило перечень ключевых проектов по замещению иностранного ПО отечественными аналогами, которые будут находиться на особом контроле. Об этом шла речь на совещании вице-премьера РФ - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко с главами индустриальных центров компетенций (ИЦК) в рамках конференции ЦИПР-2025.

Как сообщил Григоренко, слова которого передали в его аппарате, этим проектам присвоен статус "флагманских" - они имеют стратегическое значение для технологической независимости РФ, особенно в промышленности и оборонно-промышленном комплексе.

Среди критериев отбора "флагманских" проектов: критичность разработки для отрасли, возможность использования ПО в критической информационной инфраструктуре (КИИ), выполнение проекта в интересах оборонно-промышленного комплекса, а также реализация PLM-систем - то есть комплексных решений для проектирования и производства сложной техники.

К числу "флагманских" проектов отнесена единая информационная среда для управления жизненным циклом продукта по заказу "Роскосмоса", которая позволит интегрировать все этапы создания продукции в единую систему и оптимизировать процессы разработки и производства ракетно-космической техники.

По словам вице-премьера, еще одна инициатива - информационная система для производства авиационной техники по заказу "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК). Она заменит иностранное ПО, позволит перевести контроль за всеми этапами жизненного цикла изделий в "цифру" и повысить эффективность опытно-конструкторских работ.

"В рамках ИЦК создаются передовые технологические решения для укрепления суверенитета России. Сегодня основной фокус мы делаем на разработку "тяжелого софта". В первую очередь, речь о внедрении систем управления жизненным циклом изделий. Эти комплексные решения позволяют эффективно управлять всеми этапами - от проектирования до серийного производства - в ключевых отраслях промышленности: авиа- и судостроении, автомобильной и ракетно-космической отрасли. Принципиально важно, чтобы все проекты - как финансируемые за счет грантов, так и корпоративные инициативы - были реализованы в установленные сроки и успешно внедрены в производственные процессы. В данном случае приоритетом является не источник финансирования, а достижение измеримых практических результатов", - сказал Григоренко.

Он также напомнил, что проект ИЦК уже показали эффективность и высокие результаты.

Всего в работе ИЦК на текущий момент находится порядка 200 проектов по импортозамещению зарубежного ПО российскими разработками. Их выполнение осуществляется как при грантовой поддержке государства, так и за счет собственных инвестиций компаний-разработчиков.

Инициативы разделены на две очереди реализации. "Первая волна", стартовавшая в 2022 году, включает около 150 проектов, из них свыше 40% на сегодняшний день полностью завершены: это 59 проектов, реализуемых на собственные средства участников, а также 7 грантовых проектов.

В мае этого года была запущена "вторая волна", в которую вошли еще 49 проектов: 17 - с государственным финансированием и 32 - за счет средств компаний.