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Умер композитор Евгений Дога

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Умер композитор Евгений Дога, сообщает Jurnal.md со ссылкой на Министерство культуры Молдавии. Дога умер 3 июня в возрасте 88 лет.

"Мы прощаемся с тем, кто преобразовал звук в свет: композитором, педагогом, деятелем культуры Евгением Догой", - сказано в пресс-релизе.

Евгений Дога родился 1 марта 1937 года в Молдавской АССР. Он окончил Кишиневскую консерваторию по классу виолончели и композиции. В 1957—1962 годах он был артистом оркестра Молдавского радио и телевидения, затем писал музыку и преподавал.

Он писал музыку для театра, в том числе для балетов, квартеты, пьесы для детей, вальсы, написал музыку более чем к двумстам фильмам. Самый известный его вальс - из фильма "Мой ласковый и нежный зверь", снятого на "Мосфильме" молдавским режиссером Эмилем Лотяну.

Евгений Дога долгие годы жил и работал в Москве. Последние 10 лет он прожил в Кишиневе. Несколько лет назад его именем была названа единственная в центре Кишинева пешеходная улица, где тротуарная плитка выложена в виде клавиш рояля.

Евгений Дога был народным артистом СССР, лауреатом Государственной премии СССР, Кавалеров молдавского ордена Республики.

Хроника 05 января 2019 года – 03 июня 2025 годаУмершие знаменитости
СССР Мосфильм Евгений Дога Эмиль Лотяну Молдавия
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